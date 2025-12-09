Premio Donatello 2025 Nel segno della tradizione

Il Premio Donatello 2025 celebra la tradizione artistica italiana, richiamando l’eredità di Donatello, maestro rinascimentale scomparso nel 1466. Attraverso le sue opere e le impronte lasciate nel tempo, l’evento rende omaggio a un patrimonio culturale fondamentale, testimonianza duratura della storia e della materia, e del ruolo centrale dell’arte nella memoria collettiva.

Quando il segno diventa silenzioso testimone del tempo e della materia, nelle sottili impronte che lascia ritroviamo l’eco più vera di un maestro come Donatello, che il 13 dicembre 1466 moriva tra le braccia della sua Firenze. Quest’anno, portando avanti una tradizione che supera il mezzo secolo, il Gruppo Donatello decide di affidare il testimone del maestro rinascimentale a Vairo Mongatti, incisore, insegnante, interprete rigoroso di una tradizione che per lui significa dialogo continuo con l’essenza delle cose. I suoi soggetti (paesaggi, nature morte, spazi domestici dipinti con luci e ombre nette) non sono ritratti nostalgici del mondo, bensì tentativi di svelarne l’anima. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Premio Donatello 2025. Nel segno della tradizione

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#KimRossiStuart #AncheLiberoVaBene #daviddidonatello #premio #regista #attore - facebook.com Vai su Facebook

Premio Donatello 2025. Nel segno della tradizione - Quando il segno diventa silenzioso testimone del tempo e della materia, nelle sottili impronte che lascia ritroviamo l’eco più vera di un maestro come Donatello, che il 13 dicembre 1466 moriva tra le ... Segnala lanazione.it