premiazioni bilanci e progetti nella festa dei quindici anni della milani giardini

Arezzo, 9 dicembre 2025 – Premiazioni, bilanci e progetti nella festa per i quindici anni di attività della Milani Giardini. L’anniversario dell’azienda valdarnese, fondata nel 2010 dai fratelli Andrea e Alessio Milani, ha trovato il cuore in un evento ospitato nell’antico borgo Poggitazzi che ha rappresentato l’occasione per riunire istituzioni, dipendenti, fornitori, collaboratori e professionisti in un momento di confronto e condivisione dedicato ai risultati raggiunti e alle sfide future. La serata ha permesso di valorizzare il lavoro di un team composto da oltre cinquanta persone, di celebrare le sinergie costruite nel tempo e di presentare le nuove linee strategiche di una realtà che è oggi un punto di riferimento nazionale per progettazione, realizzazione e manutenzione del verde, tra sostenibilità, innovazione e cura del paesaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

