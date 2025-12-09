Preghiera del mattino del 9 Dicembre 2025 | Donami la Tua Luce

In occasione del martedì dedicato agli Angeli e ai Santi, questa preghiera del mattino del 9 dicembre 2025 invita a chiedere la luce divina. Un momento di riflessione e devozione per iniziare la giornata con fede e gratitudine, rendendo omaggio a coloro che sono nella gloria di Dio.

Il Martedì è il giorno della devozione agli Angeli e ai Santi. Rendiamo onore a loro che sono nella gloria di Dio con la preghiera del mattino di oggi. O santo angelo custode, abbi cura dell’anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino del 9 Dicembre 2025: “Donami la Tua Luce”

