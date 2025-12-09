Pratiche senza verdetto locali inadeguati e organico ridotto | l' ufficio del Giudice di Pace sta scoppiando

Cataniatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ufficio del Giudice di Pace si trova in grave crisi, con pratiche accumulate, locali inadeguati e organico insufficiente. La situazione provoca ritardi, rinvii e un sovraccarico di lavoro, compromettendo l'efficienza del servizio giudiziario e la tutela dei cittadini.

Migliaia di pratiche non ancora portate a decisione. Anni di attese e rinvii. Locali non adeguati per un ufficio giudiziario, stanze anguste e una cronica carenza di Giudici di pace. In organico, nell’ufficio giudiziario di Catania, dovrebbero essere in 54, ma in servizio sono solo in 23. Molto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

