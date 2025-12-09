Pratiche senza verdetto locali inadeguati e organico ridotto | l' ufficio del Giudice di Pace sta scoppiando

L'ufficio del Giudice di Pace si trova in grave crisi, con pratiche accumulate, locali inadeguati e organico insufficiente. La situazione provoca ritardi, rinvii e un sovraccarico di lavoro, compromettendo l'efficienza del servizio giudiziario e la tutela dei cittadini.

Migliaia di pratiche non ancora portate a decisione. Anni di attese e rinvii. Locali non adeguati per un ufficio giudiziario, stanze anguste e una cronica carenza di Giudici di pace. In organico, nell’ufficio giudiziario di Catania, dovrebbero essere in 54, ma in servizio sono solo in 23. Molto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Gasperini non è contento, ma accetta il verdetto del campo. E anche quello dell'arbitro: "L'espulsione? La partita ha preso una certa piega con il rosso. Ma ho visto le immagini: era ultimo uomo. Nel primo tempo dovevamo fare meglio, magari adattarci di più - facebook.com Vai su Facebook

Pratiche senza verdetto, locali inadeguati e organico ridotto: l'ufficio del Giudice di Pace "sta scoppiando" - Un magistrato ha cessato il lavoro per limiti di età lasciando centinaia di cause senza decisione. Si legge su cataniatoday.it