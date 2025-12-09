Pozzuoli Tentato furto in tabaccheria titolari | Chiediamo più controlli

Teleclubitalia.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Notte di paura in via Rosini, a Pozzuoli, dove il Bar Salart è stato nuovamente preso di mira dai malviventi. Un gruppo di ladri ha tentato un furto utilizzando come ariete una Fiat Punto rubata, lanciandola più volte contro la porta blindata dell’attività commerciale. Gli urti . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

pozzuoli tentato furto in tabaccheria titolari chiediamo pi249 controlli

© Teleclubitalia.it - Pozzuoli. Tentato furto in tabaccheria, titolari: “Chiediamo più controlli”

Pozzuoli, tentato omicidio per agevolare il clan: arrestati un uomo e un minorenne

Camorra, un arresto per tentato omicidio a Pozzuoli

Tentato furto nella tarda serata in una tabaccheria, indagano i carabinieri - Tentato furto nella tarda serata nella tabaccheria “L'angolo della fortuna” nel quartiere di Campoloniano. Lo riporta ilmessaggero.it