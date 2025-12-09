Pozzuoli inseguimento e arresto | 39enne fermato con droga e materiale illecito

Fermato dai Carabinieri durante un controllo antidroga, aveva cercato di sfuggire e nascondeva prove della sua attività illecita. Prima la fuga e poi un inseguimento tra le strade di Pozzuoli. D. d. F., 39enne della zona già noto alle forze dell’ordine, arrestato per detenzione di droga e resistenza. È sera quando i Carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli, impegnati in un servizio antidroga, notano una macchina con dentro un uomo già conosciuto. Scatta l’alt. L’uomo non si ferma. Parte l’inseguimento tra le strade della città. I militari riescono a fermarlo e perquisirlo. Durante il tragitto il 39enne si era disfatto di due dosi di hashish poi recuperate. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

