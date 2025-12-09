Povertà e disoccupazione nuovo allarme Campania dalla Caritas | i dati per provincia

La Caritas segnala un preoccupante aumento di povertà e disoccupazione in Campania, evidenziando dati che collocano la regione tra le più colpite in Italia. Le statistiche provinciali rivelano un quadro allarmante, con incidenze superiori alla media nazionale e meridionale, sottolineando la crescente fragilità economica e sociale del territorio.

Tempo di lettura: 3 minuti Il responso è sempre allarmante. "La Campania si conferma tra le regioni con i valori più alti di povertà assoluta, con incidenze superiori sia alla media nazionale sia a quella meridionale". A stabilirlo è il "Dossier Regionale sulle Povertà in Campania 2025", presentato oggi dalla delegazione di Caritas Campania a Caserta. Il dossier è basato su fonti ufficiali – Istat, Eurostat, Ministero della Salute, Agenas, Gimbe – integrate e raccolte dalla rete Caritas dei Centri di Ascolto, dislocati nei territori delle 21 diocesi campane. Per questa regione, nel 2024 risuona ancora un Sos povertà.

