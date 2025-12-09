Poteva morire assiderato | Non rischiate

Ilgiorno.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo ha rischiato la vita di fronte al pericolo di assideramento, costringendo i soccorritori dell’eliambulanza e del Soccorso alpino a intervenire durante la notte per salvarlo. La difficile operazione ha richiesto grande impegno e coraggio, evidenziando i rischi di affrontare condizioni estreme in ambienti ostili.

Lui ha rischiato di morire assiderato, mentre i soccorritori dell’eliambulanza e del Soccorso alpino hanno dovuto affrontare una missione al buio per recuperarlo. Eppure sarebbe bastato veramente poco, oltre al buon senso e un minimo di competenza, per risparmiarsi una situazione tanto pericolosa e per evitare un intervento del genere. Dopo che sabato sera un escursionista di 20 anni - un egiziano che abita Calvenzano, nella Bergamasca - è stato salvato dal congelamento, perché aveva deciso di trascorrere la notte in cima alla Grignetta senza alcun tipo di equipaggiamento, il capodelegazione della XIX Lariana del Soccorso alpino lombardo Marco Anemoli ricorda alcune regole di comportamento in montagna per questa stagione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

