Potature fatte male L’allarme del comitato | Salvate i platani all’ospedale Mazzoni

Le potature improprie degli alberi all’ospedale Mazzoni hanno suscitato preoccupazione tra i residenti e il comitato locale. In una segnalazione ufficiale, vengono denunciati danni ai pochi platani rimasti, chiedendo interventi urgenti per salvaguardare il patrimonio arboreo e prevenire ulteriori conseguenze negative.

"Abbiamo presentato una segnalazione ai carabinieri forestali e ai vertici dell’Ast per lo scempio fatto ai già pochi alberi presenti nell’area dell’ ospedale Mazzoni ". Continua la battaglia del comitato Salviamo gli alberi, in testa Francesco Mecozzi, che stavolta cerca di proteggere gli alti fusti, tra i pochi presenti in un’area ad alta densità di cemento come Monticelli, nei pressi dell’ospedale. "Esprimiamo la ferma contrarietà in merito alla pratica ciclica di capitozzatura (topping) a cui vengono sistematicamente sottoposti i platani situati all’interno del Presidio Ospedaliero Mazzoni di Ascoli Piceno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Potature fatte male. L’allarme del comitato: "Salvate i platani all’ospedale Mazzoni"

