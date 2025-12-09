Poste Italiane rafforza i servizi sul territorio superata quota novemila atm Postamat

Today.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con un aumento di circa mille unità in meno di due anni, continua l'espansione degli sportelli Postamat. Atm tecnologici ed evoluti grazie ai quali Poste Italiane può garantire molti suoi servizi, tra cui il prelievo di contanti e il pagamento delle utenze, in semplicità e sicurezza. . 🔗 Leggi su Today.it

