Posizioni economiche ATA ti spieghiamo come superare il test
Due webinar dedicati alle posizioni economiche ATA. Ti spieghiamo le migliori strategie per superare la prova. Primo webinar: analisi ragionata e tipologie di domande. Disponibile la registrazione Un incontro intensivo dedicato all’analisi ragionata dei quesiti, con esempi pratici e casi tratti dalle tipologie presenti nelle prove ufficiali. Durante il webinar verranno approfonditi: struttura e logica . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Posizioni economiche ATA, il test finale slitta probabilmente a novembre
Posizioni economiche ATA: il simulatore per esercitarti a superare l’esame
Due webinar dedicati alle posizioni economiche ATA. Ti spieghiamo le migliori strategie per superare la prova. Primo webinar: analisi ragionata e tipologie di domande Un incontro intensivo dedicato all’analisi ragionata dei quesiti, con esempi pratici e … Vai su X
Con nota 215456 del 29/11/2025 il MIM ha comunicato che, per sopravvenute esigenze organizzative, la prova finale di valutazione della procedura per l’attribuzione delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale del personale A.T.A - facebook.com Vai su Facebook
Prova finale per le posizioni economiche ATA: si ai permessi retribuiti per partecipare, FAQ MIM - Il Ministero dell'istruzione ha aggiornato le FAQ sulle nuove posizioni economiche ATA per chiarire la possibilità di usare i permessi retribuiti per partecipare alla prova finale del percorso. Riporta ticonsiglio.com
