Posizioni economiche ATA ti spieghiamo come superare il test

Orizzontescuola.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due webinar dedicati alle posizioni economiche ATA. Ti spieghiamo le migliori strategie per superare la prova. Primo webinar: analisi ragionata e tipologie di domande. Disponibile la registrazione Un incontro intensivo dedicato all’analisi ragionata dei quesiti, con esempi pratici e casi tratti dalle tipologie presenti nelle prove ufficiali. Durante il webinar verranno approfonditi: struttura e logica . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Prova finale per le posizioni economiche ATA: si ai permessi retribuiti per partecipare, FAQ MIM - Il Ministero dell'istruzione ha aggiornato le FAQ sulle nuove posizioni economiche ATA per chiarire la possibilità di usare i permessi retribuiti per partecipare alla prova finale del percorso.