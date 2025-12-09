Posillipo Real Estate Revolution apre il suo nuovo presidio di pregio

Nel suggestivo quartiere di Posillipo, lungo Via Manzoni, si inaugura il nuovo presidio di Real Estate Revolution. Questa apertura rappresenta un importante punto di riferimento per il mercato immobiliare locale, offrendo servizi di alta qualità e un'attenzione particolare alle esigenze di una clientela esigente. Un'occasione per rafforzare la presenza nel cuore di uno dei quartieri più esclusivi di Napoli.

Nel cuore di Posillipo, lungo Via Manzoni, si è accesa una nuova vetrina per il mercato immobiliare partenopeo. La boutique agency Gabetti di Real Estate Revolution segna un passo ulteriore nel percorso del gruppo, coniugando consulenza di alto livello, attenzione al territorio e una visione evoluta del servizio. Una nuova presenza immobiliare nel cuore di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Real Estate Revolution inaugura, a Posillipo in Via Manzoni, la nuova boutique agency affiliata a Gabetti

