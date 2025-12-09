Porsche Mercedes e Bmw | ecco il garage dei poveri nomadi di Castel Romano

Parcheggiate davanti al campo nomadi di Castel romano una sfilza di supercar. Ecco le Porsche, Mercedes e Bmw evidentemente nella disponibilità di qualche "povero" ospite del campo. Il video di Dillo a Noi Roma.            Visualizza questo post su Instagram                       Un post condiviso da Dillo a Noi Roma (@dillo.a.noi.roma)    . 🔗 Leggi su Iltempo.it

