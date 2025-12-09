Pordenone | scontro tra auto e corriera morto l' automobilista

È successo a Maniago, intorno alle 7 di martedì 9 dicembre 2025. L'autobus trasportava tra i pendolari anche diversi studenti, alcuni dei quali hanno riportato ferite lievi. Più serie le condizioni dell'autista del bus, liberato tra le lamiere e trasportato in elicottero all'ospedale di Udine. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pordenone: scontro tra auto e corriera, morto l'automobilista

