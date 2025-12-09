Pordenone auto si schianta contro bus pieno di studenti | morto un conducente feriti alcuni ragazzi

L'incidente si è verificato intorno alle 7 del mattino sulla Sr464 a Maniago, in provincia di Pordenone. Sembrerebbe che i due mezzi abbiano avuto un frontale e che quindi procedessero in sensi opposti sulla strada. La vittima è il conducente dell'automobile, il quale non è riuscito a sopravvivere alle gravi lesioni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

