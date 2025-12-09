Pordenone auto finisce contro corriera | morto l' automobilista studenti feriti

Un incidente stradale avvenuto questa mattina a Maniago, Pordenone, ha coinvolto un'auto e una corriera, provocando la morte di un automobilista e lievi ferite a alcuni studenti. L’impatto si è verificato sulla Sr464 intorno alle 7, creando disagi e suscitando grande attenzione sulla sicurezza stradale nella zona.

Un automobilista morto e alcuni ragazzi feriti, ma in modo lieve. È il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 7 sulla Sr464 a Maniago (Pordenone), dove un'auto si è scontrata frontalmente con una corriera sulla quale viaggiavano studenti e qualche pendolare. Nell'urto è morto all'istante il conducente dell'auto e sono rimasti feriti forse cinque o sei ragazzi, tutti portati con le ambulanze del Sores all'ospedale di Pordenone. Sul posto stanno operando anche i carabinieri e i vigili del fuoco che stanno liberando l'autista dell'autobus rimasto incastrato tra le lamiere. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it