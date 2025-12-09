Ponte sullo Stretto Ciucci frena sulla registrazione con riserva | Tecnicamente possibile ma inappropriata
La bocciatura del Cipess, che ha rinviato la registrazione della delibera sul progetto del Ponte motivando la scelta con dubbi sulle procedure adottate e sui profili di legittimità segnalati dalla Corte dei conti, non ha certo raffreddato l'ottimismo dell'amministratore delegato della Stretto di.
Ponte sullo Stretto, il governo rilancia dopo lo stop della Corte dei Conti. La premier: “Avanti con i lavori”
Il Ponte sullo Stretto, dal decreto bis ai ricorsi. I tre scenari del governo
Ponte sullo Stretto, Piantedosi: “Prevenzione antimafia rafforzata”. Ma Melillo: “Servono più risorse”
Ponte sullo Stretto bloccato dalla Corte dei Conti. Meloni e Salvini attaccano i giudici. L'analisi di Linda Giannattasio
Ponte sullo Stretto: ci sarà un'altra #Gara? - #Appalto #CorteDeiConti #MatteoSalvini #PonteSulloStretto #Progetto
Ponte sullo Stretto, Ciucci: "Rilievi della Corte dei conti superabili, nel 2033 opera finita" - Non è ancora finita la partita sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto nonostante le due bocciature della Corte dei Conti.
