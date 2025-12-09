Ponte sullo Stretto Ciucci frena sulla registrazione con riserva | Tecnicamente possibile ma inappropriata

Messinatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La bocciatura del Cipess, che ha rinviato la registrazione della delibera sul progetto del Ponte motivando la scelta con dubbi sulle procedure adottate e sui profili di legittimità segnalati dalla Corte dei conti, non ha certo raffreddato l’ottimismo dell’amministratore delegato della Stretto di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Ponte sullo Stretto, il governo rilancia dopo lo stop della Corte dei Conti. La premier: “Avanti con i lavori”

Il Ponte sullo Stretto, dal decreto bis ai ricorsi. I tre scenari del governo

Ponte sullo Stretto, Piantedosi: “Prevenzione antimafia rafforzata”. Ma Melillo: “Servono più risorse”

ponte stretto ciucci frenaPonte sullo Stretto, Ciucci: “Rilievi della Corte dei conti superabili, nel 2033 opera finita” - Non è ancora finita la partita sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto nonostante le due bocciature della Corte dei Conti. Lo riporta blogsicilia.it