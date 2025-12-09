Ponte rinnovato ma senza pedoni | Vogliamo una passerella

I sindaci di Brivio e Cisano Bergamasco chiedono una passerella ciclopedonale per il ponte di Brivio, recentemente rinnovato ma privo di percorsi pedonali. L’intervento, previsto fino a metà 2026, ha suscitato l’esigenza di garantire sicurezza e collegamenti per cittadini e ciclisti lungo l’Adda.

Brivio (Lecco) – Una passerella ciclopedonale. È l'unica, semplice, r ichiesta dei sindaci di Brivio e di Cisano Bergamasco ai dirigenti e ai tecnici di Anas nell'ambito dell'intervento di ristrutturazione del ponte di Brivio, tra Bivio, sponda lecchese dell'Adda, e Cisano, sponda Bergamasca, che dalla primavera del 2026 verrà chiuso per un anno e mezzo. «A più riprese abbiamo chiesto a tutti gli interlocutori istituzionali di Anas e Regione Lombardia l'aggiunta di un attraversamento pedonale – spiega Federico Airoldi, sindaco di Brivio, anche per conto della collega di Cisano Antonella Sesana -.

