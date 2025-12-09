Ponte dell' Immacolata tra tagli del nastro mostre e presepi

Arezzonotizie.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sansepolcro, anche quest’anno, ha vissuto un ponte dell’Immacolata ricco di partecipazione e bellezza. Accanto all’apertura ufficiale del Borgo del Natale 202526 e all’accensione delle luminarie, l’intera città si è animata con numerose inaugurazioni che hanno confermato la straordinaria. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Castelvetro, inaugura il ponte. Taglio del nastro sul Guerro - Mercoledì, alle 10, sarà inaugurato a Castelvetro il nuovo ponte ciclopedonale sul torrente Guerro. Secondo ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Ponte Immacolata Tagli Nastro