Pompei scoperto cantiere romano ?congelato? | trovati frammenti di calce viva mescolata a secco

Un cantiere romano antico straordinariamente ben conservato a Pompei ha fornito la prova più chiara finora di come i costruttori romani realizzavano il loro celebre e durevole. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Pompei, scoperto cantiere romano ?congelato?: trovati frammenti di calce viva mescolata a secco

Stile Arte. Lowtone Music · Inspirational Epic. Pompei, nuova scoperta. Padroni attenti alla salute degli schiavi? Trovate frutta e verdura, cibo di qualità nella stanza dei lavoratori. Per alimentare bene le “macchine” umane? Per vera solidarietà? Nuovi scavi nel - facebook.com Vai su Facebook

Pompei, scoperto cantiere “congelato": svelato il segreto del calcestruzzo romano - Il contributo di Pompei è straordinario poiché il sito conserva strumenti, cumuli di materie prime e muri in più fasi all’interno della stessa area di lavoro, cosi ancorando la tecnologia a un tempo e ... Da ilroma.net