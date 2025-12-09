Pompei nuovi scavi fanno emergere dati sull’edilizia romana

Nuovi scavi a Pompei hanno rivelato dettagli sorprendenti sull’edilizia romana, evidenziando l’uso innovativo di opus caementicium. Il sito, straordinariamente ben conservato, offre una testimonianza unica sui metodi di costruzione romani, confermando l’impiego di tecniche di “hot mixing” per creare strutture durevoli e resistenti nel tempo.

Un cantiere romano antico straordinariamente ben conservato a Pompei ha fornito la prova più chiara finora di come i costruttori romani realizzavano il loro celebre e durevole opus caementicium, confermando che impiegavano un approccio di “hot?mixing” che intrappolava clasti di calce reattiva nel. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

