Pompei nuovi scavi fanno emergere dati sull’edilizia romana
Nuovi scavi a Pompei hanno rivelato dettagli sorprendenti sull’edilizia romana, evidenziando l’uso innovativo di opus caementicium. Il sito, straordinariamente ben conservato, offre una testimonianza unica sui metodi di costruzione romani, confermando l’impiego di tecniche di “hot mixing” per creare strutture durevoli e resistenti nel tempo.
Un cantiere romano antico straordinariamente ben conservato a Pompei ha fornito la prova più chiara finora di come i costruttori romani realizzavano il loro celebre e durevole opus caementicium, confermando che impiegavano un approccio di “hot?mixing” che intrappolava clasti di calce reattiva nel. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Bartolo Longo, l’avvocato di Pompei che fondò il Santuario tra i tra i 7 nuovi santi proclamati dal Papa
Leone XIV proclama 7 nuovi santi, tra cui due venezuelani, un armeno e Bartolo Longo fondatore del santuario di Pompei
Stile Arte. Lowtone Music · Inspirational Epic. Pompei, nuova scoperta. Padroni attenti alla salute degli schiavi? Trovate frutta e verdura, cibo di qualità nella stanza dei lavoratori. Per alimentare bene le “macchine” umane? Per vera solidarietà? Nuovi scavi nel - facebook.com Vai su Facebook
La vice segretaria generale di #unioncamere Tiziana Pompei partecipa al convegno "Nuovi scenari e normative per il contrasto alla violenza di genere" in programma oggi a Roma presso Legacoop Nazionale #violenzadigenere #imprenditoriafemminile Vai su X
Scavi di Pompei, nuovi percorsi sensoriali per i turisti diversamente abili - Nuovi percorsi nella lingua dei segni e una postazione sensoriale per scoprire le forme e ... Come scrive ilmattino.it
“Sei uno str**o” La reazione di Antonella Clerici alla battuta di Mainardi, caos in diretta tvzap.it
La rivincita di Valentina Gemetto: sacrifici, motivazioni e nuovi obiettivi oasport.it
Di Pietro zittisce D'Orsi sulle violenze della Cgil: "Qualcuno verrà gambizzato" ilgiornale.it
A San Lupo protagonisti i prodotti del sannio, l’iniziativa di Pro Olio Aps anteprima24.it
Conte in conferenza alla vigilia di Benfica-Napoli (LIVE) ilnapolista.it
Investita da pirata della strada ‘pentito’, la donna è ancora in rianimazione ilrestodelcarlino.it