pomeriggi in famiglia agli impavidi incanto natalizio in quattro tempi

Pattini d'argento, Canto di Natale, Lo Schiaccianoci e La regina delle nevi. Questi i quattro spettacoli che compongono il cartellone appositamente pensato per trascorrere insieme le festività natalizie, che dal 20 al 24 dicembre, con inizio fissato alle 16.30, andrà in scena al Ridotto del teatro degli Impavidi. Un ciclo di quattro spettacoli diretto da Scarti- Centro di produzione teatrale d'innovazione grazie al contributo del Comune di Sarzana, portato in scena da Kraken Teatro, che animerà i pomeriggi di grandi e piccini con una serie di letture performative, adatte a tutta la famiglia. Sabato 20 dicembre, sarà una delle fiabe più amate di Hans Christian Andersencon, 'La regina delle nevi', ad aprire il cartellone natalizio.