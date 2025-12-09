Pollicino – Sentieri Teatrali di Panedentiteatro
La stagione di Pollicino – Sentieri Teatrali 2025-2026 prosegue il suo viaggio tra i teatri e gli spazi più suggestivi del Trasimeno, portando in scena un ricco calendario di spettacoli dedicati a bambine, bambini e famiglie ma adatti a un pubblico di ogni età. La rassegna, ideata e prodotta. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Pollicino – Sentieri Teatrali, a Tuoro appuntamento con Seggioline
C ? Pillole di turismo responsabile Le nostre guide si impegnano sempre molto per raccontarti come percorrere i sentieri nel modo più sostenibile possibile ma un ripassino non fa mai m
Il teatro ragazzi irrompe al Mengoni di Magione "Riapriamo i luoghi dell’emozione per i bambini" - Sei appuntamenti scandiscono il cartellone della rassegna per bambini “Pollicino sentieri teatrali“ organizzata dall’associazione Panedentiteatro e sostenuta dal Comune di Magione. Lo riporta lanazione.it
