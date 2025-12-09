Polizia e Confindustria alleanza contro il crimine informatico

La collaborazione tra Polizia di Stato e Confindustria Lecco e Sondrio si rafforza con un nuovo accordo firmato il 9 dicembre 2025 nella Questura di Sondrio. L’obiettivo è contrastare il crimine informatico, proteggendo le imprese e garantendo lo sviluppo, il lavoro e la prosperità del territorio. Un passo importante per rafforzare la sicurezza e la resilienza del tessuto economico locale.

