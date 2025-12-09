Poker Boy la biografia ufficiale di Dario Sammartino presentata al Mondadori Bookstore di Napoli

Sbircialanotizia.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 29 novembre alle 18, presso il Mondadori Bookstore di Napoli, è stata presentata la biografia ufficiale di Dario Sammartino, intitolata

Il volume Poker Boy – Tutta una vita a carte scoperte, biografia ufficiale del campione di poker Dario Sammartino, è stato presentato il 29 novembre alle ore 18.00 presso il Mondadori Bookstore Napoli, offrendo al pubblico un primo sguardo su un racconto che intreccia carriera agonistica e dimensione umana. Dal ritratto pubblico all’indagine interiore Ben . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

poker boy la biografia ufficiale di dario sammartino presentata al mondadori bookstore di napoli

© Sbircialanotizia.it - Poker Boy, la biografia ufficiale di Dario Sammartino presentata al Mondadori Bookstore di Napoli