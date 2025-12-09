PlayStation Wrap-Up 2025 è ora disponibile con le statistiche dell’anno dei giocatori PS4 e PS5

Il PlayStation Wrap-Up 2025 è finalmente disponibile, offrendo ai giocatori PS4 e PS5 l’opportunità di rivivere le proprie esperienze di gioco dell’anno passato. Questa tradizione di Sony permette di scoprire statistiche e momenti salienti, rendendo più coinvolgente e personale il bilancio dell’ultimo anno di gaming.

Sony rinnova una delle sue tradizioni più apprezzate: il PlayStation Wrap-Up 2025 è ufficialmente disponibile, offrendo ai giocatori PS4 e PS5 un modo immediato e coinvolgente per rivivere l’intero anno di gaming. Il 2025 è stato ricco di uscite di grande impatto – da Ghost of Y?tei a Death Stranding 2: On the Beach, passando per Blue Prince e Clair Obscur: Expedition 33 – e il Wrap-Up permette di scoprire esattamente come ogni giocatore ha vissuto questo periodo. Con un’interfaccia ottimizzata per la condivisione social, il servizio raccoglie dati ufficiali dal PlayStation Network e costruisce un riepilogo dettagliato e personalizzato dell’anno videoludico di ciascuno, ponendosi di conseguenza come un’occasione utile sia per analizzare le proprie abitudini sia per confrontarsi con gli amici. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - PlayStation Wrap-Up 2025 è ora disponibile con le statistiche dell’anno dei giocatori PS4 e PS5

