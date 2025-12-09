Pizzeria a fuoco la pista è dolosa

Una notte di paura a Varese, dove un incendio doloso ha devastato la pizzeria Smile in via Foscolo. L'intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio, ma i danni sono ingenti. Indagini sono in corso per chiarire le cause dell'incendio e individuare i responsabili.

Notte di fuoco a Varese. Nella centrale via Foscolo la pizzeria Smile è stata avvolta dalle fiamme a porte chiuse e luci spente. Secondo le prime ricostruzioni, l’ incendio sarebbe divampato poco dopo l’una nella cucina del locale. A quell’ora la pizzeria aveva già terminato il servizio e nessun dipendente era rimasto all’interno. È stato necessario l’intervento rapido e massiccio dei vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme evitando conseguenze ancora più gravi, mentre le forze dell’ordine delimitavano l’area e iniziavano i primi rilievi. All’esterno del locale, alle prime luci dell’alba, campeggiavano già i sigilli dell’autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pizzeria a fuoco, la pista è dolosa

