Più libri più liberi | meglio andare e cantare Bella ciao che non partecipare

Ilfattoquotidiano.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Marco Marangio La cultura dovrebbe unire, non dividere. Un concetto semplice e, poiché basilare del concetto stesso di cultura, non sarebbe difficile da disattendere. Proprio per questo stupisce che uno degli eventi culturali più importanti dell’anno, come “Più libri, più liberi” sia divenuto un palcoscenico dove è andata in scena una tragedia tradotta in commedia. Procediamo con ordine. Ciò che è accaduto è ormai noto e alla portata di tutti: la presenza di una piccola casa editrice che pubblica libri di estrema destra non ha solo fatto discutere, ma letteralmente dividere l’opinione pubblica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

