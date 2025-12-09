Più libri più liberi la frase choc | La violenza va distinta E spunta la maglietta anti-polizia
Boicotta Passaggio al Bosco, casa editrice identitaria. Boicotta il fascista, davanti alla quale – paradossalmente – si è formata in questi giorni la fila. È tra gli scaffali di Più Libri Più Liberi, la fiera della piccola e media editoria ospitata a Roma, che si consuma quello che molti hanno definito «l’ultimo psicodramma della sinistra». Una sinistra che urla al nazista e poi finge di non vedere le idee radicali, e in parte pure violente, che altri stand espongono senza che nessuno si scandalizzi. A far scattare le tensioni, dopo l'appello degli 89 intellettuali o presunti tali, sono ovviamente i titoli esposti sulla bancarella. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Libri Liberi, la rassegna della Fondazione De Sanctis a San Marino con Carlo Lucarelli
“Il cuore di una divisa nel mare dell’amore” di Paolo Fedele: il libro di un eroe della Guardia Costiera a Più Libri più Liberi 2025
Stamattina la conferenza stampa di apertura di “Più libri più liberi”
'Più libri più liberi', Saviano: “Invocare sabotaggio scivoloso, non ho paura dei libri” Lo scrittore alla Fiera della piccola editoria sulla polemica su 'Passaggio al bosco' - facebook.com Vai su Facebook
“Si discutono tutte le idee tranne l’idea fascista, perché il fascismo è la morte di ogni altra idea”. - Antonio Scurati a #CTCF e la citazione di Sandro Pertini sulla questione di Più Libri Più Liberi. Vai su X
Più Libri Più Liberi 2025: torna il bonus libro per i più giovani. Arrivano Jovanotti e Zerocalcare - Torna a Roma Più Libri Più Liberi, la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria. romatoday.it scrive
