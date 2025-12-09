Più forti uniti Volontari anziani e negozianti

Un incontro di solidarietà e collaborazione ha animato il salone comunale, riunendo volontari, anziani e negozianti. L'evento ha rappresentato un momento di festa, riflessione e pianificazione per il futuro, celebrando i traguardi raggiunti e rafforzando i legami tra le diverse realtà locali impegnate nel volontariato.

Ritrovarsi per festeggiare traguardi, stilare bilanci e guardare al domani. Si è tenuto al salone comunale un convegno tutto dedicato al volontariato. L’iniziativa, che ha visto la partecipazione dell’economista Stefano Zamagni e dell’appassionato di storia locale Gabriele Zelli, è stato realizzato in occasione della ‘ Giornata internazionale del volontariato ’, per valorizzare il ruolo di chi sceglie di donare a una causa il proprio tempo e le proprie energie. Nei giorni scorsi nel seminario diocesano di via Lunga si è tenuto il tradizionale scambio degli auguri natalizi e il vescovo di Forlì-Bertinoro ha incontrato gli studenti e il personale in un momento conviviale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Più forti uniti Volontari, anziani e negozianti

Contenuti che potrebbero interessarti

Lega Giovani Toscana, forti e uniti! Grazie a tutti i presenti, al commissario Andrea Crippa, agli europarlamentari Roberto Vannacci e Susanna Ceccardi, al consigliere regionale Massimiliano Simoni e soprattutto ai nostri giovani! W la Lega! - facebook.com Vai su Facebook