Più di mille aziende insolventi in Brianza | E con le feste aumenta il rischio usura
In provincia di Monza e Brianza, oltre mille aziende si trovano in stato di insolvenza, evidenziando una situazione economica difficile. La Cgia di Mestre segnala che durante il periodo natalizio il rischio di usura aumenta, aggravando le difficoltà delle imprese già in crisi. Un quadro preoccupante che richiede attenzione e interventi mirati.
Più di mille aziende insolventi nella provincia di Monza e Brianza. È il triste dato che emerge dall'ultima ricerca eseguita dalla Cgia di Mestre che lancia l'allarme: "Con le feste aumenta il rischio usura".La ricercaL'ufficio studi della Cgia ha osservato l’andamento delle insolvenze delle. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
