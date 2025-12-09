Pisa capitale del cortometraggio arriva il Festival internazionale Universo Corto

Pisa, 9 dicembre 2025 - La Scuola Sant’Anna, in collaborazione con l’Associazione Allievi e l’Associazione ex Allievi della Scuola, ha ospitato dal 4 al 7 dicembre 2025, Universo Corto – International Short Film Festival, il festival internazionale dedicato al cortometraggio giunto alla sua XVIII edizione. Ideato e promosso dal Circolo Culturale Giovani Persone, il Festival, diretto da Francesco Monceri, conferma anche per quest’anno la propria vocazione internazionale e la qualità della sua proposta, con un concorso che riunisce opere provenienti da ogni parte del mondo, spesso già vincitori o in concorso in prestigiosi Festival come il Premio Oscar, il Sundance Film Festival, il Festival di Cannes, Clermont-Ferrand Short Film Festival. 🔗 Leggi su Lanazione.it