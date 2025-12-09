Pisa capitale del cortometraggio arriva il Festival internazionale Universo Corto
Pisa, 9 dicembre 2025 - La Scuola Sant’Anna, in collaborazione con l’Associazione Allievi e l’Associazione ex Allievi della Scuola, ha ospitato dal 4 al 7 dicembre 2025, Universo Corto – International Short Film Festival, il festival internazionale dedicato al cortometraggio giunto alla sua XVIII edizione. Ideato e promosso dal Circolo Culturale Giovani Persone, il Festival, diretto da Francesco Monceri, conferma anche per quest’anno la propria vocazione internazionale e la qualità della sua proposta, con un concorso che riunisce opere provenienti da ogni parte del mondo, spesso già vincitori o in concorso in prestigiosi Festival come il Premio Oscar, il Sundance Film Festival, il Festival di Cannes, Clermont-Ferrand Short Film Festival. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Pisa capitale dell'arte digitale: arriva al Parlascio la mostra "Unframed"
Pisa capitale del web. Via all’Internet Festival 13 location, oltre 100 eventi
Canottaggio, Pisa capitale del fondo: due giorni di gare tricolori ai Navicelli
Prova del nove per Baldanzi Convincere Gasperini per restare nella Capitale o preparare le valigie a gennaio? Tutto è ancora aperto. Il Pisa osserva, pronto a farsi avanti in caso di prestito, ma la concorrenza è ampia. I nerazzurri però hanno le loro cart - facebook.com Vai su Facebook
Pisa capitale del cortometraggio, arriva il Festival internazionale "Universo Corto" - Una rassegna a ingresso gratuito a vocazione internazionale con un concorso di cortometraggi di alto livell ... Si legge su lanazione.it
Sassuolo, per Pinamonti niente di grave: col Milan sarà in campo pianetamilan.it
Quante medaglie per l’Italia a Milano Cortina 2026? Roda fissa l’obiettivo della FISI oasport.it
Conferenza stampa Spalletti pre Juventus Pafos LIVE: le sue parole calcionews24.com
Che cosa vedere in tv stasera, 9 dicembre 2025, la guida dei programmi in prima serata: da L’altro ispettore ... ilgiornaleditalia.it
Caos al San Raffaele, è scontro. Bertolaso: se c’è una criticità interveniamo. I sindacati: quanto successo ... ilgiorno.it
Zelensky a Palazzo Chigi. La replica a Trump: “Sempre pronto ad elezioni” lidentita.it