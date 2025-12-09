Pirelli arrivano i nuovi P Zero R e Trofeo RS per la Porsche 911 GT3
Pirelli introduce i nuovi pneumatici P Zero R e P Zero Trofeo RS per la nuova Porsche 911 GT3. Entrambi i modelli sono stati sviluppati specificamente per la sportiva tedesca e sono riconoscibili dalla marcatura “N” sul fianco, che identifica i fitment realizzati su misura secondo la strategia Perfect Fit della casa milanese. Il P Zero R è progettato per garantire versatilità e prestazioni elevate nell’uso quotidiano. La mescola dedicata alla 911 GT3 offre aderenza su diverse superfici, con particolare attenzione al comportamento sul bagnato, mentre la struttura differenziata tra i due assi assicura bilanciamento, precisione allo sterzo e stabilità anche sotto carichi elevati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altre letture consigliate
Le strategie dei team per il GP di oggi ad Abu Dhabi che possono decidere il titolo mondiale: perché a Verstappen conviene andare "piano" La gara di Abu Dhabi si annuncia anomala e tattica, com'è inevitabile quando in palio c'è un titolo Mondiale. Pirelli pre - facebook.com Vai su Facebook
"CARROZZERIA PIRELLI S.N.C. DI PIRELLI GIORGIO E MARCO" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Nuovi pneumatici Pirelli per le Porsche d’epoca: tecnologia al servizio della tradizione - Tradizione e innovazione viaggiano insieme grazie alla nuova collaborazione tra Pirelli e Porsche, che annunciano una gamma di pneumatici sviluppati su misura per le Porsche 911 classiche e youngtimer ... Lo riporta ilgiornale.it