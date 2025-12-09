pirelli arrivano i nuovi p zero r e trofeo rs per la porsche 911 gt3

Pirelli introduce i nuovi pneumatici P Zero R e P Zero Trofeo RS per la nuova Porsche 911 GT3. Entrambi i modelli sono stati sviluppati specificamente per la sportiva tedesca e sono riconoscibili dalla marcatura “N” sul fianco, che identifica i fitment realizzati su misura secondo la strategia Perfect Fit della casa milanese. Il P Zero R è progettato per garantire versatilità e prestazioni elevate nell’uso quotidiano. La mescola dedicata alla 911 GT3 offre aderenza su diverse superfici, con particolare attenzione al comportamento sul bagnato, mentre la struttura differenziata tra i due assi assicura bilanciamento, precisione allo sterzo e stabilità anche sotto carichi elevati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

