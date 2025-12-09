Pippo Madè il maestro che ha trasformato la Sicilia in un universo poetico

Pippo Madè ha saputo trasformare la Sicilia in un universo poetico, unendo storia, mito e fiaba attraverso la sua arte. La sua creatività ha dato vita a un racconto unico, in cui la tradizione e l’immaginario si intrecciano in un modo capace di affascinare e ispirare.

C'è un filo sottile che lega la storia, il mito e la fiaba alla vita di un uomo che ha fatto dell'arte il proprio linguaggio naturale. Quel filo passa per la Sicilia, per la memoria di un'isola attraversata da popoli e civiltà, e arriva fino alle tele e alle sculture di Pippo Madè, artista capace di raccontare il passato con uno sguardo profondamente contemporaneo. Ospite del podcast Collezione Privata, Madè ripercorre le tappe fondamentali del suo percorso creativo, con la lucidità di chi ha vissuto novant'anni e la curiosità intatta di un ragazzo che sta ancora imparando. Una vocazione nata a sette anni.

