Pippo Madè il maestro che ha trasformato la Sicilia in un universo poetico

Pippo Madè ha saputo trasformare la Sicilia in un universo poetico, intrecciando storia, mito e fiaba in un racconto artistico unico. La sua opera rappresenta un viaggio tra tradizione e creatività, in cui l’arte diventa il mezzo per narrare e valorizzare le radici di un territorio ricco di fascino e mistero.

C'è un filo sottile che lega la storia, il mito e la fiaba alla vita di un uomo che ha fatto dell'arte il proprio linguaggio naturale. Quel filo passa per la Sicilia, per la memoria di un'isola attraversata da popoli e civiltà, e arriva fino alle tele e alle sculture di Pippo Madè, artista capace di raccontare il passato con uno sguardo profondamente contemporaneo. Ospite del podcast Collezione Privata, Madè ripercorre le tappe fondamentali del suo percorso creativo, con la lucidità di chi ha vissuto novant'anni e la curiosità intatta di un ragazzo che sta ancora imparando. Una vocazione nata a sette anni.

