Pino Scaccia Un inviato con l’anima la scrittrice Anna Raviglione omaggia la carriera del giornalista Rai

Venerdì 12 dicembre alle ore 18, nella Sala Stucchi di Palazzo Albicini, la scrittrice Anna Raviglione presenta il suo libro “Pino Scaccia. Un inviato con l’anima”, omaggiando la lunga e significativa carriera del giornalista Rai. L’evento è un’occasione per conoscere da vicino la figura di uno dei giornalisti più stimati e appassionati del panorama italiano.

Venerdì 12 dicembre, alle ore 18, nella Sala Stucchi di Palazzo Albicini la scrittrice Anna Raviglione presenta il libro “Pino Scaccia. Un inviato con l'anima”. In questo testo Raviglione racconta la carriera dello storico inviato del Tg1, toccando le varie regioni del globo dove la passione per. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

"#pinoscaccia" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Cose che capitano solo al "Caffè Italia", il programma d’intrattenimento culturale condotto da Greta Mauro e Pino Strabioli, in onda oggi, lunedì #8dicembre, su #Rai3 , alle 15.40. Sappiamo ancora ridere? Esistono ancora i grandi attori che sanno interpretare i - facebook.com Vai su Facebook