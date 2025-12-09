Pieve Emanuele rogo in pizzeria Paura danni e l’ombra del dolo

A Pieve Emanuele, un incendio ha interessato una pizzeria nel quartiere, provocando grande paura tra i residenti. Il forte boato e le fiamme hanno causato danni significativi, mentre una colonna di fumo nero si è elevata nel cielo. Indagini sono in corso per chiarire le cause dell'incendio e valutare eventuali elementi di dolo.

I residenti del quartiere hanno sentito un forte tonfo, come un boato, poi le fiamme che hanno avvolto il piano terra dove ha sede una pizzeria e una colonna di fumo nero che si è alzata nel cielo. Sono stati attimi di paura in via delle Rose, a Pieve Emanuele, dove nella notte tra sabato e domenica un incendio ha interessato una pizzeria situata al civico 3, al piano terra di un palazzo di undici piani. L’allarme è scattato intorno a mezzanotte, quando alcuni residenti sono scesi in strada perché avevano il fumo che saliva verso le finestre e hanno visto che il locale pizzeria era invaso da fiamme molto alte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it