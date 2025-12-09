Pietro Pietra 1885-1956 | La forza del segno

Bolognatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Associazione Bologna per le Arti presenta a Palazzo d’Accursio dal 6 dicembre al 12 febbraio, Pietro Pietra (1885-1956). La forza del segno, una mostra antologica a 140 anni dalla nascita dell’artista, che raccoglie 82 opere originali, tra incisioni, disegni, acquerelli e dipinti. Provenienti. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

