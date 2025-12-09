Pietro Delle Piane smentisce Antonella Elia | Monica Setta? Sempre leale
Pietro Delle Piane risponde alle recenti tensioni tra Antonella Elia e Monica Setta, chiarendo la sua posizione e sottolineando la sua lealtà. L'intervento del attore si inserisce nel contesto di una discussione che ha coinvolto le due figure pubbliche, evidenziando il suo punto di vista sulla vicenda.
Pietro Delle Piane interviene nella querelle che ha visto contrapposte la sua ex fidanzata Antonella Elia e Monica Setta. L’attore 51enne ha preso le difese della conduttrice, accusata dalla showgirl di scarsa lealtà: “Credo che la risposta di Antonella sia stata una reazione emotiva”, ha spiegato l’ex protagonista di Temptation Island nell’ultima puntata di Storie al Bivio. Pietro Delle Piane difende Monica Setta. Pietro Delle Piane e Antonella Elia sono protagonisti indiscussi del gossip nelle ultime settimane: i due si sono infatti separati a poche settimane dalla data delle nozze, come annunciato dall’attore nello studio di Storie al Bivio di Monica Setta. 🔗 Leggi su Dilei.it
Pietro Delle Piane, chi è il compagno e futuro marito di Antonella Elia
Antonella Elia rinvia il matrimonio con Pietro Delle Piane, Balivo li provoca: “Si concretizza o era solo scena?”
Antonella Elia e Pietro Delle Piane si prendono una pausa a poco dalle nozze, lei ammette: “Non mi sento pronta”
Pietro Delle Piane difende Monica Setta: "Antonella Elia? Reazione emotiva" Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Pietro delle Piane spiega perché è stato lasciato da Antonella Elia: "Si infastidiva quando i miei genitori chiamavano per il buongiorno" - "Ricordate, Pietro Delle Piane doveva sposare Antonella Elia. torinotoday.it scrive
