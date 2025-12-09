Pietro Delle Piane difende Monica Setta | Antonella Elia? Reazione emotiva

(Adnkronos) – “Ho letto anche io che Antonella (Elia) ha dato a Monica Setta della sleale ma credo che la sua reazione sia stata emotiva. In realtà Monica è stata sempre leale con noi e a me ha parlato con affetto di Antonella spingendomi più volte a tornare con lei”. Così Pietro delle Piane, nella . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

