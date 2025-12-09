Piersilvio Berlusconi e la bomba negli affari | Ora controlla anche quella trasmissione
Radio Norba, storica voce del Sud Italia, cambia casa. L’emittente fondata dalla famiglia Montrone entra ufficialmente nell’universo Mediaset, che rafforza così la propria presenza nel settore radiofonico e nel Mezzogiorno. L’operazione è avvenuta tramite l’acquisizione del controllo di Genetiko, la società che edita Radio Norba e che organizza anche grandi eventi musicali, tra cui Battiti Live. L’accordo, confermato da un comunicato ufficiale del gruppo televisivo, ha un’importanza strategica per entrambe le realtà: Mediaset si assicura una radio molto radicata nel territorio, mentre Radio Norba entra nel più grande network radiofonico italiano mantenendo però una forte continuità gestionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Canale 5 e Piersilvio Berlusconi in lacrime: è successo in diretta
Dopo il ritorno al successo de La Ruota della Fortuna, Pier Silvio Berlusconi è pronto a rilanciare Ok, il prezzo è giusto! - facebook.com Vai su Facebook
Stefano De Martino, la replica a Pier Silvio Berlusconi su Affari Tuoi - Ormai la “battaglia” televisiva tra Rai e Mediaset, tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, tra Stefano De Martino e Gerry Scotti è più animata che mai. Scrive dilei.it
Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-12-2025 ore 16:25 romadailynews.it
Sabatini loda Chivu: «Personaggio da preservare, all’Inter ha fatto una rivoluzione gentile» internews24.com
Dove vedere in tv Scandicci-Osasco Sao Cristovao Saude, Mondiale per club volley femminile: orario, ... oasport.it
Mazzetta da 560 euro per un incarico pubblico: il sindaco indagato per corruzione thesocialpost.it
Mostro di Firenze, il documento inedito: «Pacciani fu un incidente di percorso. Ecco i nomi della squadra ... leggo.it
Giornale radio del mattino, martedì 9 dicembre lapresse.it