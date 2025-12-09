Piersilvio Berlusconi e la bomba negli affari | Ora controlla anche quella trasmissione

Thesocialpost.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Radio Norba, storica voce del Sud Italia, cambia casa. L’emittente fondata dalla famiglia Montrone entra ufficialmente nell’universo Mediaset, che rafforza così la propria presenza nel settore radiofonico e nel Mezzogiorno. L’operazione è avvenuta tramite l’acquisizione del controllo di Genetiko, la società che edita Radio Norba e che organizza anche grandi eventi musicali, tra cui Battiti Live. L’accordo, confermato da un comunicato ufficiale del gruppo televisivo, ha un’importanza strategica per entrambe le realtà: Mediaset si assicura una radio molto radicata nel territorio, mentre Radio Norba entra nel più grande network radiofonico italiano mantenendo però una forte continuità gestionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

piersilvio berlusconi e la bomba negli affari ora controlla anche quella trasmissione

© Thesocialpost.it - Piersilvio Berlusconi e la bomba negli affari: “Ora controlla anche quella trasmissione”

Canale 5 e Piersilvio Berlusconi in lacrime: è successo in diretta

Stefano De Martino, la replica a Pier Silvio Berlusconi su Affari Tuoi - Ormai la “battaglia” televisiva tra Rai e Mediaset, tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, tra Stefano De Martino e Gerry Scotti è più animata che mai. Scrive dilei.it