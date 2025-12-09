Pierluca Mariti arriva a Cattolica con il suo nuovo show Grazie per la domanda
Pierluca Mariti, conosciuto online anche come @piuttostoche, giovedì 11 dicembre arriva al Teatro della Regina di Cattolica con la sua stand-up comedy brillante e autoironica. Il suo account su Instagram ha oltre 330.000 follower e dopo il successo del suo primo spettacolo Ho fatto il Classico. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
