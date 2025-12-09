Pierina Paganelli la perizia fonica riscrive la scena del crimine | Voci e rumori non attribuibili a nessuno
Pierina Paganelli utilizza la perizia fonica per analizzare le registrazioni audio, offrendo nuove prospettive sulla scena del crimine di via del Ciclamino. L'esame rivela che le voci e i rumori captati dall'audio della telecamera, posizionata a 60 metri dai garage, non sono riconducibili a nessuno coinvolto. Un approfondimento che potrebbe influenzare le indagini in corso.
L'audio della telecamera situata a 60 metri dai garage di via del Ciclamino non avrebbe restituito materiale attribuibile a qualcuno. Questo è quanto emerge dalla perizia fonica sulla scena del delitto di Pierina Paganelli, morta nell'ottobre 2023. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Pierina Paganelli, braccio di ferro nel processo a Louis Dassilva
Pierina Paganelli, le immagini di Louis Dassilva al processo e le reazioni dei parenti della vittima
Pierina Paganelli, Valeria Bartolucci parla in aula di Louis Dassilva e dei familiari della vittima
Dopo il controesame di Loris Bianchi, nel processo per l'omicidio di Pierina Paganelli è il giorno dei vicini. In aula le registrazioni delle chiamate di Manuela al 118
