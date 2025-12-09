Pierina Paganelli la perizia fonica riscrive la scena del crimine | Voci e rumori non attribuibili a nessuno

Pierina Paganelli utilizza la perizia fonica per analizzare le registrazioni audio, offrendo nuove prospettive sulla scena del crimine di via del Ciclamino. L'esame rivela che le voci e i rumori captati dall'audio della telecamera, posizionata a 60 metri dai garage, non sono riconducibili a nessuno coinvolto. Un approfondimento che potrebbe influenzare le indagini in corso.

L'audio della telecamera situata a 60 metri dai garage di via del Ciclamino non avrebbe restituito materiale attribuibile a qualcuno. Questo è quanto emerge dalla perizia fonica sulla scena del delitto di Pierina Paganelli, morta nell'ottobre 2023. 🔗 Leggi su Fanpage.it

