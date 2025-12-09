Pier Silvio Berlusconi l' ultimo colpaccio | che radio si pappa Mediaset
Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, continua a rafforzare il gruppo con un nuovo acquisto strategico. RadioMediaset espande la propria presenza, integrando Radio Norba, storica emittente leader nel Sud Italia, consolidando così la posizione dell'azienda nel panorama radiofonico nazionale.
Pier Silvio Berlusconi, ad di Mediaset, mette a segno un altro colpo: RadioMediaset cresce ancora e accoglie nel proprio perimetro Radio Norba, storica emittente leader nel Sud Italia. Un'operazione che rafforza ulteriormente la presenza del gruppo nel panorama radiofonico nazionale e ne consolida il ruolo di primo player per ascolti. L'acquisizione avviene attraverso l'ingresso nel capitale di Genetiko, società editrice di Radio Norba e realtà di primo piano nell'organizzazione di grandi eventi musicali, tra cui Battiti Live, format di grande successo trasmesso ogni estate su Canale 5. Un marchio che negli anni ha saputo coniugare musica, territorio e televisione, diventando un appuntamento fisso per il pubblico.
Si parte alti e si finisce nel retequattrismo. Realpolitik, il nuovo capolavoro tv di Pier Silvio Berlusconi. Di Carmelo Caruso
