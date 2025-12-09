Picconi ad Arnad | la giustizia privata che spezza lo Stato di diritto

Un episodio di giustizia privata ad Arnad solleva questioni sulla legalità e l'ordine pubblico. Un ladro sorpreso in una casa viene inseguito e colpito dai cittadini, evidenziando il rischio di azioni autonome che minano il principio dello Stato di diritto. La vicenda diventa un monito nazionale sulla fragilità delle istituzioni e sulla crescente sfiducia nella giustizia ufficiale.

Ad Arnad, in Valle d'Aosta, due ladri si sono introdotti in una casa della frazione Sisane tentando di scassinare una cassaforte. In paese c'erano già stati diversi furti. Scoperti dai vicini, è subito scattato

Gli abitanti di Arnad inseguono un ladro e lo picchiano con un piccone rompendogli il bacino