Picconi ad Arnad | la giustizia privata che spezza lo Stato di diritto

Un episodio di giustizia privata ad Arnad solleva questioni sulla legalità e l'ordine pubblico. Un ladro sorpreso in una casa viene inseguito e colpito dai cittadini, evidenziando il rischio di azioni autonome che minano il principio dello Stato di diritto. La vicenda diventa un monito nazionale sulla fragilità delle istituzioni e sulla crescente sfiducia nella giustizia ufficiale.

