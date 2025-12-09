Piccone contro la gettoniera | colpo all’autolavaggio e arresto lampo in zona industriale

Un tentativo di furto presso un autolavaggio a L'Aquila è stato sventato grazie alla pronta segnalazione di videosorveglianza. La collaborazione tra Polizia e Carabinieri ha portato all’arresto di un pluripregiudicato, già agli arresti domiciliari, colto in flagranza di reato durante il colpo.

L'Aquila - L’allarme di videosorveglianza, l’intervento coordinato di Polizia e Carabinieri e i dettagli dell’abbigliamento hanno permesso di fermare un pluripregiudicato già ai domiciliari. La serata dell’8 dicembre ha visto un nuovo intervento delle forze dell’ordine nella zona industriale di Avezzano, dove un uomo ha scassinato con un piccone la gettoniera “cambia soldi” di un autolavaggio, portando via l’intero incasso. A far scattare l’allarme è stato il sistema di videosorveglianza, che ha immediatamente notificato al proprietario l’effrazione, consentendogli di richiedere con tempestività l’intervento della Polizia di Stato dell’Aquila. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Piccone contro la gettoniera: colpo all’autolavaggio e arresto lampo in zona industriale

Avezzano, scassina gettoniera di un autolavaggio con un piccone: ladro in carcere dopo blitz della Squadra Volante https://www.terremarsicane.it/avezzano-scassina-gettoniera-di-un-autolavaggio-con-un-piccone-ladro-in-carcere-dopo-blitz-della-squadra- - facebook.com Vai su Facebook

Piccone contro la gettoniera: colpo all’autolavaggio e arresto lampo in zona industriale - L’allarme di videosorveglianza, l’intervento coordinato di Polizia e Carabinieri e i dettagli dell’abbigliamento hanno permesso di fermare ... Si legge su abruzzo24ore.tv