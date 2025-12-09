picasso my primera vez in anteprima regionale il trailer del documentario

Un'anteprima regionale del trailer del documentario

Nuova giornata in compagnia del ‘Dorico International Film Fest’ ad Ancona. Si inizia già di mattina (ore 9) al Cinema Italia con ‘Salto in Lungo’, concorso nazionale dedicato ad opere prime. Sarà proiettato ‘Paternal leave’ di Alissa Jung alla presenza della regista. Alle ore 15 la Sala Boxe della Mole Vanvitelliana ospiterà la Scuola di cinema per ragazzi e ragazze (età 14-19) e il workshop di recitazione con Lorenzo Bastianelli, actor’s coach e casting director (ingresso libero su prenotazione al 3386268691). Alle ore 18 seguirà la prima parte di ‘Dorico Altrove Focus Corea del Sud ’, proiezione di cortometraggi provenienti dal paese asiatico: ‘Dreams of my father’ di Jonathan Seungjoon Lee, ‘Sincity K’ di Eunsang Ko, ‘1 step closer’ di Hyowon Jang, ‘468-6 Mangwon-dong’ di Jaewon Jang’, ‘The popstar water deer and I’ di Sasha Lee. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it