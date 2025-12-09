Piazza di spaccio smantellata | catturato il pusher stanato anche il suo ' assistente'
Piazza di spaccio smantellata. La polizia di Foligno ha arrestato un 20enne albanese per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Insieme al giovane - già noto alla polizia per reati in materia di stupefacenti - gli agenti hanno anche denunciato un secondo cittadino albanese. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
“A Sesto San Giovanni furti, violenze, spaccio e degrado. Ora basta”: cittadini in piazza per chiedere più sicurezza
La piazza dei ‘martiri’. Spaccio, risse e dispetti, grido d’allarme in centro
Palermo, due arresti in centro per spaccio: 18enne fermato in piazza Giulio Cesare con cocaina e hashish
Il delitto irrisolto del principe del "121": la piazza di spaccio contesa dai clan di Catania - facebook.com Vai su Facebook
Smantellata dai Carabinieri a Nettuno, lungo il litorale romano, una piazza di spaccio. Tre i soggetti arrestati al termine dell’operazione, che ha permesso di sequestrare ingenti quantitativi di crack, cocaina e hashish insieme a denaro contante. L’indagine ha c Vai su X
Piazza di spaccio delocalizzata, smantellata succursale del Parco Verde: due arresti - Un modo per sfuggire ai controlli sempre più serrati delle forze dell’ordine nelle zone note per la vendita degli stupefacenti ... Da napolitoday.it
