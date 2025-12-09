Piazza di spaccio smantellata | catturato il pusher stanato anche il suo ' assistente'

Perugiatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Piazza di spaccio smantellata. La polizia di Foligno ha arrestato un 20enne albanese per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Insieme al giovane - già noto alla polizia per reati in materia di stupefacenti - gli agenti hanno anche denunciato un secondo cittadino albanese. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

“A Sesto San Giovanni furti, violenze, spaccio e degrado. Ora basta”: cittadini in piazza per chiedere più sicurezza

La piazza dei ‘martiri’. Spaccio, risse e dispetti, grido d’allarme in centro

Palermo, due arresti in centro per spaccio: 18enne fermato in piazza Giulio Cesare con cocaina e hashish

piazza spaccio smantellata catturatoPiazza di spaccio delocalizzata, smantellata succursale del Parco Verde: due arresti - Un modo per sfuggire ai controlli sempre più serrati delle forze dell’ordine nelle zone note per la vendita degli stupefacenti ... Da napolitoday.it