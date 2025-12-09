Piazza Ciardi missione sicurezza Pronta la petizione con 250 firme

A Piazza Ciardi cresce l’attenzione sulla sicurezza, con una petizione che ha raccolto 250 firme. Rispondendo alle richieste dei residenti, il Commissario straordinario Claudio Sammartino ha annunciato un intervento questa settimana per potenziare l’illuminazione pubblica, puntando a rendere l’area più sicura e vivibile per tutti.

Continua ad essere alta l'attenzione alla sicurezza di piazza Ciardi. Agli appelli provenienti dal quartiere ha risposto con prontezza il Commissario straordinario Claudio Sammartino, che ha programmato per questa settimana un intervento finalizzato a migliorare l' illuminazione pubblica dell'area. L'opera si aggiunge all'incremento dei controlli da parte delle forze dell'ordine nell'area, una delle più 'calde' dal punto di vista della microcriminalità, e a restituire sicurezza a residenti e commercianti. A beneficiarne anche gli studenti del polo universitario, che si affaccia sulla piazza, altrettanto costretti a confrontarsi con situazioni spiacevoli legate alla presenza di balordi, vedi spaccio e risse.

