Piano Usa | Zelensky a Londra cerca tutele dagli alleati

Il recente viaggio di Zelensky a Londra rappresenta un passo strategico nel tentativo di rafforzare il sostegno internazionale e consolidare alleanze contro le tensioni tra Usa e Russia. Attraverso incontri a Londra, Bruxelles e Roma, il presidente ucraino mira a ottenere tutele e supporto per affrontare le sfide della crisi.

Il piano di Zelensky per provare a porre un argine alla fuga solitaria tra Usa e Russia passa da Londra, Bruxelles e Roma. Ieri il presidente ucraino è stato nella capitale britannica.

Il giro diplomatico di Zelensky con un nuovo piano sul tavolo (che il Cremlino ha già rifiutato). Di @Micol_Fla Vai su X

Il giro diplomatico di Zelensky con un nuovo piano sul tavolo (che il Cremlino ha già rifiutato). Di Micól Flammini - facebook.com Vai su Facebook

Zelensky a Londra e Bruxelles. Meloni: 'Importante l'unità Europa-Usa per la pace' Mosca: 'L'Ue ascolti Trump' - Costa: 'Bisogna chedersi se Mosca sostiene la strategia Usa' (ANSA) ... Secondo ansa.it